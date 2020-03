Neusser Bürger-Schützen-Verein : Sondersitzungen zur Suche nach neuem Oberst

Neuss Der am Samstag von Oberst Walter Pesch erklärte sofortige Amtsverzicht stellt Komitee und Korpsführer daher unvermittelt – und unvorbereitet – vor eine schwierige Situation. Beide Gruppen reagieren prompt.

Seit Oberst Josef Tilmes beim Fackelzug 1960 zusammenbrach und kurz darauf starb, hat es nach Wissen von Schützenpräsident Martin Flecken keinen Regimentschef in Neuss gegeben, der in der laufenden Amtsperiode aus dem Amt geschieden ist.

Der am Samstag von Oberst Walter Pesch erklärte sofortige Amtsverzicht stellt Komitee und Korpsführer daher unvermittelt – und unvorbereitet – vor eine schwierige Situation. Beide Gruppen reagieren prompt. Die Korpsführer kommen schon am Dienstag zu einer Sondersitzung zusammen, um die Situation zu analysieren, das Komitee tagt außerplanmäßig am Montag, 9. März, zu diesem Thema.