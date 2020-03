Kolumne: Fit daheim in Neuss : Sportliche Tagesaufgabe: Einbeiniges Kreuzheben

Neuss Sport im Verein ist derzeit nicht möglich, Sport daheim ist daher angesagt. Tina Funke, Trainerin des TSV Norf, bietet dazu an dieser Stelle künftig von Montag bis Freitag eine sportliche Tagesaufgabe an – zum Mitmachen!

Die Ausführung sieht für alle Schwierigkeitsstufen gleich aus. Wenn du im Gleichgewicht unsicher bist, trainiere nah an einem Tisch oder einer Wand, so dass du dich festhalten kannst. Beginne aus einem geraden Stand mit den Armen zur Seite ausgestreckt. Arme, Rumpf und das Bein, das sich anhebt, bleiben in einer festen Haltung. Die Ferse führt die Bewegung an. Nur die Hüfte des Standbeins beugt und streckt sich. Das Knie vom Standbein wird in der Endposition leicht gebeugt. Hebe abwechselnd das rechte und linke Bein nach hinten an, der Oberkörper bewegt sich dabei nach vorn und komme in eine perfekte Standwaage.