Neuss: Königsbiwak der Hubertus-Schützen

Neuss Zur Veranstaltung im Gare du Neuss kamen auch zahlreiche Ehrengäste.

Wenn die St.-Hubertus-Schützen-Gesellschaft zum Königsbiwak in den festlich geschmückten Gare de Neuss einlädt, dann kommen alle - von Georg Martin als Neusser und Christoph Golasch als Further Schützenkönig über Präsidenten und Oberste, Abordnungen befreundeter Vereine und Korps mit ihren Königen und Siegern, Ehrengäste bis - natürlich - zu den Mitgliedern des Hubertuskorps.

Natürlich wollte Frank Herstix mal König im Hubertus-Korps werden und hatte mit seiner Manuela eine große Unterstützerin. Eigentlich ist er nach eigenem Bekunden kein spontaner Mensch, doch sie spornte ihren Mann an, als er kurz vor dem Schießen auf zwei Mitbewerber traf. "Schatz, was soll ich tun?" lautete seine Frage. "Mach et", die Antwort. Beide sind sich einig, damit alles richtig gemacht und den richtigen Zeitpunkt für ihr Königsjahr gewählt zu haben. Ihr schönes Festtagskleid durfte sie bei der feierlichen Krönung schon zeigen. Für die kommenden Tage haben sie ein Motto: "Vernachlässige nie Menschen, die dir zeigen, dass du ihnen wichtig bist. Denn es wird der Tag kommen, an dem du Zeit mit ihnen verbringen möchtest, aber nicht mehr kannst."