Bürger-Schützen-Fest in Neuss : Kirschbaum gegen Meier - Zwei Königsbewerber stehen fest

Neuss Von zwei Bewerbern liegen Schützenpräsident Martin Flecken schriftliche Bewerbungen für den Vogelschuss vor. Einer von beiden stellt schon jetzt einen Rekord auf.

Jochem Kirschbaum wagt den fünften Anlauf und stellt damit in der Geschichte des Neusser Bürger-Schützen-Vereins einen neuen Rekord auf. Noch nie hat jemand so oft auf den Königsvogel geschossen wie der Bewerber aus dem Schützenlustzug „Schwemmböxges“. „Ich will es werden“, sagt Kirschbaum, der gerade das 60. Lebensjahr vollendet hat, doch muss er dafür mindestens einen Konkurrenten hinter sich lassen: Stephan Meier (55), Major des Tambourcorps „In Treue fest“. Der Grenadiersieger des Jahres 1999 tritt – nach 2019 – zum zweiten Mal an die Vogelstange.