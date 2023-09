Festival Alte Musik in Knechtsteden Eine melodische Sensation

Das Eröffnungskonzert zum 32. Festival „Alte Musik“ in der Klosterbasilika Knechtsteden war eine Zusammenfassung, zugleich ein Memento über all das, was die Klasse und die Faszination dieses Festivals ausmacht. „Best of Bach Family“ war der Titel des Konzertes mit knapp 500 Besuchern in dem vollständig ausverkauften Gotteshaus und bot alles auf, was das Festival berühmt gemacht hat.