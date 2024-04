Kloster Immaculata in Neuss Sechs Ordensjubiläen bei Neusser Augustinerinnen

Zu Beginn griff Pater Olschewski das Augustinus-Wort „Unruhig ist unser Herz bis es ruht in dir“ auf: Der Satz des Ordensgründers bleibe das gesamte Ordenslebens hindurch aktuell. Der Pater freute sich mit den Schwestern über ein erfülltes Ordensleben, das dem geteilten Leben in einer Familie gleicht. Der Text aus dem Johannes-Evangelium beschäftigte sich mit dem Gebot Jesu, einander so zu lieben, wie er es aufgetragen hat.