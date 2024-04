Klimaschutz in Neuss Zehn neue Windkraftanlagen in zehn Jahren

Nach der hitzigen Debatte über Kostenpflichtiger Inhalt angeblich utopische Klimaschutzziele, dem Vorwurf einer fehlenden Prioritätensetzung im „Integrierten Klimaschutz-Konzept“ (IKK) sowie der Schelte für den Klimabeirat war eine Reaktion der Verwaltung zu erwarten – und sie kam am Donnerstag. Bürgermeister Reiner Breuer kam persönlich in den Klimabeirat und stellte die vier Handlungsfelder vor, auf die sich künftig alle städtischen Klimaschutzanstrengungen konzentrieren sollen. Fast eine Million Tonnen CO 2 -Ersparnis jährlich sind dort im besten Fall zu holen, mehr als die Hälfte der erforderlichen Menge, um Neuss klimaneutral aufzustellen. Und Breuer machte sehr deutlich, dass er den Klimabeirat nicht (mehr) als wissenschaftliches Begleitgremium sieht, sondern als Moderator und Multiplikator, der aufklärend und motivierend in die Stadtgesellschaft wirkt.