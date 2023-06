Planung in Neuss schreitet voran Wärmeplanung als Klimaschutz-Booster

Die Stadt kommt auf dem Weg zur angestrebten Klimaneutralität (noch) zu langsam voran. Von 134 Maßnahmen, die zur Erreichung des Ziels identifiziert und im „Integrierten Klimaschutz-Konzept“ (IKK) zusammengetragen wurden, sind zwei Drittel in der aktiven Bearbeitung. Trotzdem konnte der Ausstoß des Klimagases CO 2 bislang nur auf 4498 Tonnen jährlich gesteigert werden. Erschütternd wenig angesichts einer (erneut) verfehlten Solleinsparung von 140.000 Tonnen. Potenziale in dieser Größenordnung müssten Jahr für Jahr neu erschlossen werden, damit in Summe 2035 Klimaneutralität erreicht wird. Doch jetzt soll der Turbo gezündet werden.