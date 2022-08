Klimaschutz in Neuss : Stadt treibt den Ausbau von Fotovoltaik-Anlagen voran

Neuss Mehr als 100 Flächen auf städtischen Gebäuden, auf den Fotovoltaik-Anlagen angebracht werden könnten, sind bereits identifiziert. Noch sind zwar Details zu klären, doch dann soll es nach und nach an den Ausbau gehen.

Als Beispiel für den Fotovoltaik-Ausbau dient die Kläranlage Süd in Weckhoven. Sie wurde bereits in Kooperation der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH und dem „Schwester-Unternehmen“ Infrastruktur Neuss (ISN) fertiggestellt. Durch 256 monokristalline Solarmodule werden die Betriebs- und Bürogebäude der Kläranlage mit Sonnenstrom für Betriebsprozesse wie Pumpenstrom, Lüftung und Beleuchtung versorgt. Die installierte Leistung von 100 kWp (Kilowattpeak) werden künftig pro Jahr zu weiteren 95.000 Kilowattstunden in Neuss produziertem erneuerbarem Strom führen. Das würde reichen, um den jährlichen Strombedarf von 70 Single-Haushalten zu decken. Die Modulfläche ist 700 Quadratmeter groß. Mit der Anlage können gegenüber der Verwendung von Strom aus dem Strommix jährlich bis zu 40.800 Kilogramm CO 2 eingespart werden.