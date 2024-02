Fraktionsbündnis legt Antrag vor Braucht Neuss eine Kurskorrektur in Sachen Klimaschutz?

Ein neues Jahresziel hat das Bündnis aber bewusst ausgelassen. „Natürlich wollen wir so früh wie möglich klimaneutral sein. Wir sollten erstmal schauen, was die Maßnahmen bringen und davon ausgehend dann ein realistisches Ziel festlegen“, schlägt Bernd Kahlbau (FDP) vor. Eine Zahl durch eine andere zu ersetzen ohne ein vorliegendes Maßnahmenpaket halte er für wenig sinnvoll. Der Antrag soll nun in der Sitzung des Rates am 1. März diskutiert werden.