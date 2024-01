Erfolgsbilanz und neue Pläne für Neuss Klimabeirat will überflüssigen Büroraum abbauen

Erfolgreich in der Politik platziert wurden im vergangenen Jahr drei Vorschläge. So wird die Initiative Ökoprofit in Neuss aufgegriffen, die als Kooperationsprojekt zwischen Kommune, der örtlichen Wirtschaft sowie weiteren Partnern aus der Region auf eine CO 2 -Reduzierung abzielt. Das Gebäudemanagement ist auf das Ziel festgelegt, bei Neubauten vorrangig klimafreundlich erzeugten beziehungsweise Recycling-Beton einzusetzen. Und last but not least wurde in das Klimaschutzkonzept die Idee übernommen, Kostenpflichtiger Inhalt Erzeuger von regenerativer Energie quartiersbezogen zu virtuellen Kraftwerken zusammenzuführen. Deren Leistung soll so gebündelt werden, dass in der Summe so viel Energie zur Verfügung steht, wie bei einem echten Kraftwerk.