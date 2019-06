Klimaanlage endlich repariert : Schluss mit Schwitzen auf der Neusser Polizeiwache

Die Polizei darf sich über besseres Klima freuen. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Eigentlich sollen sie Kriminelle ins Schwitzen bringen, doch lange kullerten in der Polizeiwache Neuss bei den Beamten selbst die Schweißtropfen. Grund war eine defekte Klimaanlage.

Einen Erfolg, den der Neusser Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings nun für sich verbucht. Ende vergangenen Jahres hatte Geerlings eine Polizeischicht mitgemacht, um sich einen praktischen Eindruck von der Arbeit der Polizei zu machen. Dabei sei er auf die unzureichend funktionierende Klimaanlage im Dienstgebäude an der Jülicher Landstraße aufmerksam gemacht worden. Diese sei bereits seit Jahren defekt, in heißen Sommern wie im vergangenen Jahr hätten „beinahe unzumutbare Arbeitsbedingungen“ geherrscht. Eine Reparatur im Jahr 2017 sei erfolglos geblieben. Erst nachdem Geerlings sich an Innenminister Herbert Reul gewandt hätte, sei die Anlage laut Geerlings repariert worden.

Das kann der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) des Landes Nordrhein-Westfalen auf Nachfrage allerdings so nicht bestätigen. „Der BLB NRW hat die Klimaanlage (MSR Technik) unmittelbar Instand gesetzt, nachdem er seitens der Polizei auf den Zustand aufmerksam gemacht wurde“, teilte eine Sprecherin mit. Die Arbeiten seien vor rund drei Wochen abgeschlossen worden. „Die Abwicklung der Reparaturarbeiten erfolgte in Abstimmung mit der Liegenschaftsverwaltung der Kreispolizeibehörde Neuss, in gewohnt guter Zusammenarbeit. Es handelte sich bei der Maßnahme um den üblichen Instandhaltungsprozess bei unseren Immobilien“, so die Sprecherin.

Ob es weitere Schäden in der Neusser Polizeiwache gibt, wurde vom BLB auch auf zweifache Anfrage nicht beantwortet. Bei seinem Besuch in Neuss hatte Herbert Reul Anfang Mai noch betont: „Viele Polizeiwachen sind in einem hundsmiserablen Zustand.“

(jasi)