Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach Kostenpflichtiger Inhalt Spaltung der Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in zwei gleich große Gruppen scheint das Ende der mühsam erarbeiteten „friedlichen Koexistenz“ von Grünen und „Fraktion jetzt“ erreicht. Die Grünen sprechen von fortgesetztem Wahlbetrug durch die „Fraktion jetzt“, fordern deren vier Stadtverordnete zur Niederlegung ihrer Ratsmandate auf und appellieren an den Fraktionsvorsitzenden Michael Klinkicht, den Vorsitz im Umweltausschuss aufzugeben. Und all das, weil die „Fraktion jetzt“ sich auf die Kostenpflichtiger Inhalt Seite einer CDU-geführten Mehrheit geschlagen hat, die eine Kurskorrektur bei der kommunalen Klimaschutzpolitik einleiten will.