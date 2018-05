Neuss: Kleingärtner schockiert über Ekel-Einbrecher

Neuss Seit einem Dreivierteljahr treibt ein Mann in den Kleingartenanlagen der Nordstadt sein Unwesen - er bricht in Lauben ein und kotet hinein.

Es ist immer dasselbe Muster. Aufgehebelte Tür oder eingeschlagene Fensterscheibe, gestohlene Alkoholflaschen - und Kot quer in der Gartenlaube verteilt. Die Kleingärtner in der Nordstadt haben genug. Mehr als zehn Fälle dieser Art wurden Friedhelm Doll, dem Vorsitzenden der Kleingärtnervereine in Neuss, im vergangenen Dreivierteljahr gemeldet. In den letzten Wochen hat sich die Schlagzahl erhöht. "Es betrifft eigentlich alle Vereine in der Nordstadt. Es scheint immer derselbe Täter zu sein, auch wenn wir es nicht beweisen können. Besonders die Geschichte mit der verrichteten Notdurft höre ich von vielen Betroffenen", sagt Doll, der die Kollektivversicherung der Neusser Gartenlauben verwaltet und deshalb jeden dieser Vorfälle gemeldet bekommt. Bereits einige Male sei ein Mann auf frischer Tat in der Anlage ertappt worden und auch von der Polizei aufgegriffen worden. "Der Täter dürfte der Kripo eigentlich namentlich bekannt sein", sagt der Vorsitzende. Dennoch treibt der Ekel-Einbrecher weiter sein Unwesen auf der Furth.