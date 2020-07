Kleingartenverein in Neuss : KGV Weissenberg feiert 60-Jähriges in seiner grünen Oase

KGV Weissenberg feiert 60-Jähriges in seiner grünen Oase

Kleingartenverein in Neuss

Nordstadt Vor 60 Jahren begannen Kleingärtner mit der Kultivierung einer brachliegenden Fläche einer ehemaligen Kiesgrube. Heute findet sich dort ein Naturparadies – und die Heimat des Kleingartenvereins Weissenberg.

Inzwischen sind es mehrere Generationen von Kleingärtnern, die die Kleingartenanlage in Weissenberg in eine grüne Wohlfühl-Oase verwandelt haben. 62 Gärten mit einer Größe von 300 bis 400 Quadratmeter finden sich auf dem Areal einer ehemaligen Kies- und Abfallgrube, das sich im Dreieck Gladbacher Straße, Bataverstraße und Bundesbahnstrecke befindet.

Dort feierte der Kleingartenverein (KGV) Weissenberg nun sein 60-jähriges Bestehen und erinnerte daran, wie das Gelände damals – etwa zeitgleich mit den umliegenden Vereinen Hohle Hött und Grenzland – kultiviert wurde. So manche Anekdote konnte Gründungsmitglied Wilhelm Kemmerling beitragen, der auch heute noch aktiv ist und jetzt geehrt wurde.

Maßgeblich beteiligt war damals auch die Gärtnerei Selders, die die Obstbäume anlieferte und für die öffentliche Bepflanzung sorgte. „Herr Selders fuhr mit einem offenen Kleintransporter von Garten zu Garten, warf die Obstbäume herunter und rief: ,Hier hasse einen Kirschbaum und hier krisse noch einen Apfelbaum’“, erinnert Ralf Cremer, Vorsitzender des KGV, an die Anfänge. Die meisten Bäume stehen auch heute noch.

„Auf dem Boden der Kiesgrube stand schon immer Wasser, und schwere, im Zweiten Weltkrieg auf die Bahnlinie abgeworfene Bomben – man versuchte, die Bahnstrecke zu treffen – vergrößerten die Fläche, sodass dann dort ein großer Gartenteich gebaut wurde“, schildert Cremer. In dem Teich leben heute unter anderem fünf Wasserschildkröten, die sich gerne fotogen auf einem Baumstamm platzieren und ein Sonnenbad nehmen.

Für die ersten Lauben bekamen die Kleingärtner seinerzeit einen Kredit von 1000 D-Mark von der Stadt Neuss. Heute ist der KGV ein Verein, in dem Intergration gelebt wird. Mitglieder aus 15 Nationen haben sich in dem kleinen Naturparadies eingerichtet. Gärten sind derzeit übrigens nicht mehr frei, der letzte wurde kürzlich vergeben. Beim Vorstand um Cremer und Stellvertreterin Janina Lips sind in diesem Jahr außergewöhnlich viele Bewerbungen eingegangen.