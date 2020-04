Sonderaktion der Augustinus-Gruppe Neuss : Klavierkonzert im Innenhof des Memory-Zentrums

Eva Lange spielte im Hof, der Gesang kam aus den Zimmern. Foto: St.-Augustinus-Gruppe

Nordstadt Ein Klavierkonzert und offenes Singen: Was für die Bewohner des Memory-Zentrums in der Neuss normalerweise zum Alltag gehört, wird in der Corona-Krise zur Besonderheit. Mit viel räumlichem Abstand sorgte Pianistin Eva Lange dort jetzt für eine gelungene Ablenkung von der Krise.

Schon während die Musikerin das Klavier im sonnendurchfluteten Innenhof aufbaute, blickten neugierige Gesichter durch die Fenster. „Seit drei Wochen ist die Einrichtung für Besucher geschlossen. Damit mussten wir auch die kulturellen und sportlichen Angebote vorerst streichen“, sagt Manfred Steiner, Sozialpädagoge im Memory-Zentrum. Umso dankbarer nahmen alle im Haus das musikalische Angebot auf.

Die Idee ist angelehnt an die zahlreichen Balkonkonzerte, die ihren Anfang in Italien nahmen und auch hierzulande an Beliebtheit gewinnen. Künstler spielen kleine Konzerte auf ihren Balkonen, das Publikum aus der Nachbarschaft schaut zu oder macht sogar mit. Im Fall des Memory-Zentrums war das Ganze umgedreht. Die Pianistin spielte unten im Innenhof, während die Bewohner aus den offenen Fenstern und von der Sonnenterasse aus mitsangen. „Das war ein völlig neues Erlebnis und auch für mich eine schöne Abwechslung“, sagt Lange, die eine Wiederholung plant. Das möchte auch Manfred Steiner, der überdies auf das Beratungsangebot der Einrichtung hinweist. Die bleibt unter 02131 529 65656 zu erreichen.

(NGZ)