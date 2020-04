Preisträger aus Neuss : Kompositionswettbewerb als „faszinierendes Abenteuer“

Klaus-Hermann Anschütz will nach Neuss kommen. Foto: Anschütz

Neuss/Celle Der Gewinner Klaus-Hermann Anschütz will bei der Uraufführung seines Werke selbst hören, wie es klingt. Geplant ist das Konzert im September.

Von Hansgeorg Marzinkowski

Ladislav Kupkovič war der erste Preisträger des 1979 vom Rat der Stadt Neuss beschlossenen Kompositionswettbewerbes im Zusammenhang mit der Neusser Kirchenmusikwoche. Die „Missa Ioannis Paul Secundi“ (Messe zu Ehren des Papstes Johannes Paul II.) für Chor und Orchester des zur tschechischen Avantgarde zählenden Komponisten wurde am 15. Juni 1980 im Quirinusmünster im Rahmen der Kirchenmusikwoche uraufgeführt.

Im gleichen Jahr lernte Klaus-Hermann Anschütz den Professor in Hannover kennen, als er sein Kirchenmusikstudium aufnahm. Der Celler Regionalkantor und Dekanatskirchenmusiker (60) ist der Gewinner des Kompositionswettbewerbes 2020 und hatte die Ausschreibung in der Zeitschrift „Musica sacra“ entdeckt. Was er gleich sympathisch fand: „Die Ausschreibung war sehr inspirierend formuliert und forderte auf, mit Texten kreativ umzugehen.“

Gefordert war eine Komposition zum Thema „Zeit“ in Form eines geistlichen Konzertes oder eine Kantate für Solo (hohe Stimme) und Streichquartett. Als Texte wurden der Ausschreibung mitgegeben „Der du die Zeit in Händen hast“ des evangelischen Theologen und Schriftstellers Jochen Klepper aus seiner Sammlung „Kyrie“ (1938) und „Alles hat seine Zeit“ aus dem alttestamentlichen Buch „Prediger“.

Mit diesen Texten fuhr Klaus-Hermann Anschütz, so erzählt er, im Sommer erst einmal in Urlaub nach Norwegen. Dann entstand seine „kurze Meditation über die Zeit“ für Sopran und Streichquartett. Der Titel sei auch eine Reminiszens an Olivier Messiaen, für den Zeit und Meditation eine große Rolle spielten: Wir sind in unterschiedliche Zeiten eingebunden. Der Kirchenmusiker und Komponist ergänzt die vorgegebenen Texte um Zitate von Stephen Hawking.

Der Physiker hat in seinem Buch „Eine kurze Geschichte der Zeit“ (1988) insbesondere das Wesen der Zeit beleuchtet. Hawking-Zitate werden in Anschütz’ Komposition englisch gesungen, die Passagen aus „Prediger“ lateinisch („ich kann kein Hebräisch“, sagt der Komponist), zwei Strophen aus Kleppers wunderbarem Lied auf Deutsch. Und weil der „Prediger“ eine Lutherübersetzung des Buches „Kohelet“ aus der hebräischen Bibel „Tarnach“ ist, versieht er diesen Teil mit orientalisch anmutenden Klängen. Den Jochen-Klepper-Strophen gibt Anschütz eine neue zuversichtlich klingende Melodie, durch die am Anfang und am Ende das Werk abgerundet wird.

Der Komponist, der für seine unzähligen Schöpfungen im Bereich des neuen geistlichen Liedes (NGL) bekannt geworden ist, sieht in der Beschäftigung mit der Neuen Musik ein „faszinierendes Abenteuer“. Er betreut in Celle künstlerisch die Konzertreihe „Nachtklänge“ , die er „abseits des Mainstreams als Dialog zwischen Alter und Neuer Musik“ versteht und zwei- bis dreimal pro Jahr veranstaltet. Dabei ist er immer auch mit eigenen Werken zu hören.

Zur Uraufführung seiner jüngsten Komposition im Rahmen der 59. Kirchenmusikwoche am 20. September in der Christuskirche wird er nach Neuss kommen: „Ich möchte hören, wie das klingt.“ Gerne wird er vorher anreisen, um etwa bei den Proben behilflich zu sein.