Konzert in Neuss : Sommerkonzert im Botanischen Garten

Neuss Das Konzert mit dem Tromp-Trio wurde vom Förderverein des Botanischen Gartens organisiert – und war erneut ein großer Erfolg.

Diesmal war das Tromp-Klarinettentrio zu Gast: Der Niederländer Timo Tromp, der in Bautzen geborene Sebastian Pigorsch und die Ungarin Eszter Király haben zweierlei gemeinsam: Sie haben bei Johannes Peitz studiert, der seit dem Jahre 2000 eine außergewöhnlich erfolgreiche Klarinettenklasse an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover leitet. Alle drei spielen in der DKN, wenn sinfonische Programme Bläser erfordern. Sebastian Pigorsch spielt auch schon mal Bassetthorn (Alt-/Tenor-Klarinette), zuletzt auf Schloss Dyck. Wolfgang Amadeus Mozart liebte das Instrument wegen seines dunklen und zarten Klangs besonders. Die „Zauberflöte“ und auch sein „Requiem“ sind ohne dieses Instrument nicht authentisch aufführbar.