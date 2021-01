Kitas in Neuss : Lukita investiert in Einrichtungen

Neuss Der Träger betreibt zwölf Kitas sowie eine Großtagespflege in Neuss. Die Einrichtung am Kivitzbusch hat jetzt ein neues Spielensemble erhalten. Kosten: 60.000 Euro.

Lotta und Hendrik sind die ersten: Die beiden Kinder testen im „eingeschränkten Pandemiebetrieb“ die neue Rutsche der Kita Wetterhäuschen, das Trampolin auf Bodenniveau, den Kletterturm. Ein ganzes Spielensemble hat die Einrichtung am Kivitzbusch erhalten. 60.000 Euro investiert der Träger LuKiTa, eine Tochtergesellschaft des Rheinland-Klinikums, allein in diese Maßnahme. Dabei hat der Elternrat mit dem Förderverein eine gewichtige Rolle gespielt: Durch diverse Aktionen kam reichlich Geld zusammen, und so konnte auch das Trampolin angeschafft werden. „Das ist nur ein Beispiel für zahlreiche Investitionen in Instandhaltung und Verschönerung unserer 12 Einrichtungen in Neuss“, sagt LuKiTa-Geschäftsführer Marco Nikolai.

So wurde etwa in der Kita am Obertor das Außengelände komplett neu gestaltet, in anderen Häusern wurden Fenster ausgetauscht, Böden erneuert, ein großes Sonnensegel ist geplant. 1,25 Millionen Euro hat die LuKiTa in den vergangenen zwei Jahren investiert. Man habe gut gewirtschaftet und von so manchem Förderprogramm, etwa zur Klimaverbesserung, profitieren können, betont Marco Nikolai. In diesem Jahr erhält die Kita am Wasserturm noch eine neue Heizungsanlage mit Brennstoffzellen-Technik.