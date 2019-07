Kirmesgesellschaft Speck-Wehl : Speck-Wehl feiert Markus Odenthal als Hahnenkönig

Mark und Barbara Odenthal regieren ab Samstag in Speck-Wehl. Foto: Schützenverein

Speck-Wehl Mit Malin Fletzorek regiert eine junge Frau aus dem Doppeldorf künftig neben dem Helpensteiner Hahnekönig, während die Speck-Wehler bei der Kirmes im Nachbarort am vergangenen Wochenende zwei neue Mitglieder „keilen“ konnten.

Zwischen den Kirmesgesellschaften in Helpenstein und Speck-Wehl gibt es offenbar einen regen Austausch – auch von „Personal“. Mit Malin Fletzorek regiert eine junge Frau aus dem Doppeldorf künftig neben dem Helpensteiner Hahnekönig, während die Speck-Wehler bei der Kirmes im Nachbarort am vergangenen Wochenende zwei neue Mitglieder „keilen“ konnten. Derart verstärkt, ist das Speck-Wehler Regiment erst recht gerüstet, um mit seinem Hahnenkönigspaar Mark und Barbara Odenthal eine schöne Kirmes zu feiern. Die beginnt am Samstag, 27. Juli, um 12 Uhr mit dem Böllern und endet am Dienstag, 30. Juli, ab 20 Uhr, mit dem Krönungsball für Hahnenkönig Mark I.

Tags zuvor wird der Hahnenkönig für die Kirmes 2020 ermittelt. Der Wettkampf dazu beendet ab 18 Uhr den Montag, der mit einem Umzug (11 Uhr) und anschließendem Frühschoppen (ab 13.30 uhr) begann. Höhepunkte an den Tagen davor sind der Gottesdienst am Kepellchen im Rott am Samstag, 18.30 Uhr, bei dem die designierten Majestäten in ihr Amt eingeführt werden, und die anschließende Partynacht, sowie am Sonntag das große Frühkonzert (ab 11 Uhr) und die abendliche Schlagerparty.

Den Mittelpunkt an allen Tagen bildet der in Wehl gebürtige Markus Odenthal, der dem Tambourkorps Speck seit 32 Jahren angehört – und der Kirmesgesellschaft seit 26 Jahren. An seiner Seite repräsentiert Ehefrau Barbara, die von der Dorfgemeinschaft ganz begeistert ist.

(-nau)