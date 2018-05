Neuss: Kirmes startet mit Vogelschießen

Neuss Kameradschaftliche Vereinigung feiert Königspaar Andreas und Anja Peiffer

Wer wird König im kommenden Jahr? Diese Frage wird am heutigen "Vatertag" beantwortet, wenn die Kameradschaftlich Vereinigung Schlicherum zu Frühschoppen (ab 12 Uhr) und Vogelschießen einlädt. Mit der Gewissheit, diese wichtige Personalfrage geklärt zu haben, steigen die Schützen dann ab Samstag in ihr dreitägiges Heimatfest ein. In dessen Mittelpunkt steht Andreas Peiffer (50), der Zugführer von "Ongerum Schlupp". Der Zug konnte schon 16 Mal den Schützenkönig im Ort stellen. An seiner Seite repräsentiert Ehefrau Anja (48) den Verein, die die bessere Schützin ist - zumindest mit dem Luftgewehr. Denn als aktive Sportschützin auf Landesliga-Niveau errang sie schon etliche Titel.