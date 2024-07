Kirmes im Neusser Stadtteilen Ein Fest mit Tradition und Überraschungen in Speck-Wehl

Am Samstagmittag ging es dann weiter mit dem Start der Kirmes, die traditionell mit Böllerschüssen eröffnet wurde. Alle Kirmesfreunde wurden dazu auch vorab über die sozialen Medien auf einen Umtrunk auf dem Kinderspielplatz eingeladen. Der Tambourcorps Speck eröffnete am Nachmittag noch einmal – separat mit seinem Umzug durch beide Ortsteile – das Fest. Am Abend ging es dann weiter mit der Messe, bei der die neuen Majestäten gesegnet wurden. „Die musste in diesem Jahr im Schützenzelt stattfinden, weil ausgerechnet pünktlich zur Messe das Wetter plötzlich nicht mehr mitspielte“, erklärte der Präsident des Kirmesgesellschaft Sascha Pult. Im Anschluss an die Segnung fand der traditionelle Umzug wieder durch die beiden Ortsteile statt, bevor es dann abschließend ins Schützenzelt weiter ging mit der Speck-Wehler Partynacht und dem bekannten DJ Titschy, der bis in die Nacht die Schützen und ihre Gäste zum Tanzen und Feiern animierte. „Die Stimmung war einfach fantastisch am Samstagabend. Vierhundert Besucher waren mit im Zelt und haben gefeiert“, so Pult.