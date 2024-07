Darstellungen von Kindermord bis Abtreibungsklinik Kirchenfenster in Neuss – biblische Motive in modernem Licht

Das Innere der St. Marien Kirche ist dunkel, aber die Glas-Fenster leuchten in einem so himmlischen Blau, das die Stimmung der kleinen Gruppe sehr andächtig ist. Die Menschen haben sich zu einem besonderen Rundgang durch das Gotteshaus nahe des Neusser Hauptbahnhofs versammelt: Sie nehmen an einer Kirchenfenster-Führung in St. Marien teil. Doch plötzlich stockt vielen Besuchern der Atem, als Wilfried Korfmacher, Pastor der Gemeinde, die Darstellungen im vorletzten Langhausfenster auf der rechten Seite erklärt.