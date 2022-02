Kirchen in Neuss : Kirchenaustritte - Die Aktiven wenden sich ab

Neuss Die Statistik belegt, dass die Gemeinden 2021 dramatisch an Mitgliedern verloren haben. Betroffen sind die katholische und die evangelische Kirche gleichermaßen. Wie die Kirchen darauf reagieren.

Die katholischen Gemeinden im Rhein-Kreis haben im vergangenen Jahr mehr als 1000 Mitglieder verloren. Alleine in Neuss waren es 699 – den Seelsorgebereich Neuss-Süd mit den vier „Apostelgemeinden“ noch nicht mitgerechnet. Meldeschluss an die Statistiker im Erzbistum ist erst am Monatsende.

In dieser aus Sicht der Kirche dramatischen Entwicklung ist erstmals ein Faktor auszumachen, der noch alarmierender ist. Denn es ist der „inner circle“, der sich abwendet. „Vor fünf Jahren waren das Namen, heute sind es Leute, die ich kenne“, sagt Kreisdechant Hans-Günther Korr, leitender Pfarrer im Neusser Norden. Also auch der Lektor, der ehemalige Messdiener, Katecheten oder, wie Michael Tewes, Pfarrer im Seelsorgebereich Neuss-West/Korschenbroich aufzählt, Angehörige der KfD. „Die sagen zurecht: Es geht nicht mehr“, sagt Tewes.

Nun ist es nicht so, als würden sich nur die Bindungen zur katholischen Kirche auflösen. Auch der Kreis der evangelischen Christen bröckelt – und das in zunehmendem Tempo. Die Zahl der evangelischen Gemeindemitglieder sollte laut Fünfjahresprognose von derzeit 25.400 auf 22.500 im Jahr 2025 schrumpfen, berichtet Pfarrer Sebastian Appelfeller als Sprecher des Verbandes evangelischen Gemeinden. Das entspräche einem Verlust von 13 Prozent. Aber im vergangenen Jahr, so sein noch nicht mit Zahlen belegtes Gefühl, lag man in Neuss über dem Prognosemittel. Und der stille Austritt sei da noch gar nicht einbezogen, sagt er. „Wenn Eltern ihre Kinder gar nicht mehr taufen lassen.“