Gemeinde in Neuss : Türen zu – die Piuskirche erhält eine neue Heizung

Neuss Ende Oktober soll das Gotteshaus am Piuskirchplatz wieder öffnen. Dort wird derzeit eine neue Heizung eingebaut. Warm wird es dort aber erst ab Mitte November.

Geheizt, erklärt Hüsch, werde dann künftig mit Gas und nicht wie bisher mit Öl. „Alles andere wäre unwirtschaftlich gewesen, da die Kirche nicht dauerhaft beheizt wird“, führt sie aus. Was bleibt, ist die Art, wie Wärme in den Raum gelangt, nämlich über sogenannte Luftkanäle, die warme Luft an fünf seitlichen Austrittsstellen hinauspusten. „Neu ist, dass die Luft nun erst an diesen Austrittsstellen erwärmt wird und somit der Wärmeverlust geringer ist“, sagt Ursula Hüsch. Was nicht passiert, auch nicht in Corona-Zeiten, ist, dass die Luft wieder eingesogen und speziell gefiltert wird. „Das kann die Technik nicht“, so Hüsch und stellt die Frage, ob das denn überhaupt nötig wäre. Schließlich kämen die Besucher mit Masken, die sie erst auf dem Platz absetzen dürfen, sängen nicht und hielten sich maximal anderthalb Stunden in der Kirche auf. „In einem Großraumbüro, in dem man viele Stunden verbringt, wäre solch eine Filterung sicher sinnvoll“, sagt Ursula Hüsch.