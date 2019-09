Neue Nutzung für Kirche in Neuss gesucht : Landes-Hilfe für St. Barbara

Neuss Kirche gehört zu den acht Teilnehmern des Zukunftsprojekts Kirchenräume.

Welche Kirchen eine Fachjury aus den 21 Bewerbungen ausgewählt wurden, wurde jetzt in der Kölner St.-Gertrud-Kirche bekannt gemacht, in der die Ausstellung „Fluch und Segen. Kirchen der Moderne“ des Museums für Architektur in Ingenieurskunst NRW (M:AI) zu sehen ist. Die Stimmung sei ganz und gar nicht trübselig gewesen, obwohl vor den Vertretern der ausgewählten Gemeinden die Aufgabe liegt, eine neue Nutzung für die Kirche im Dorf zu finden, sagt Kaumanns. Ihm fiel auf, dass es fast nur großstädtische Gemeinden waren, die in dieser Form um Hilfe bitten. „Ländliche Gemeinden gehen damit anders um“, sagt Kaumanns. St. Marien habe nun zwei Jahre Zeit hat, an dem Thema zu arbeiten.