Kirche in Neuss Selikum erwartet Pilger zur Cornelius-Kapelle

An den folgenden Tagen werden Kindergartengruppen und Schulklassen ebenso erwartet wie die Kolpingsfamilie Neuss-Zentral, die am Mittwoch um 18 Uhr eine Messe gestaltet. Die Pfarreiengemeinschaft „Neusser Süden“ ist am Freitag ab 19.15 Uhr als große Gemeinschaft präsent. Eine Besonderheit ist am Dienstag um 15 Uhr die Seniorenmesse mit Krankensalbung. Ein Gottesdienst, der keiner speziellen Gemeinde übertragen ist, wird am Samstag um 16.30 Uhr gefeiert. Sollte es dann regnen, weichen die Gläubigen in die benachbarte Hubertuskirche aus.