Kirche in Neuss : Katholiken wählen Pastoralrat und Gemeindeteams

Kirche in Neuss

Neuss Alle Katholiken des Neusser Sendungsraums (er umfasst die Pfarreiengemeinschaften Neuss-Mitte, rund um die Erftmündung und den Neusser Süden mit insgesamt zwölf Gemeinden) sind am Wochenende 5./6. November zur Wahl eines neuen Pastoralrats und diverser Gemeindeteams aufgerufen.

„Die regulären Pfarrgemeinderatswahlen wurden im letzten Herbst auf unseren Antrag um ein Jahr verschoben, damit wir uns im Sendungsraum neu orientieren können“, erklärt Oberpfarrer Andreas Süß. Nun haben sich die Pfarrgemeinderäte nach einem gemeinsamen Austausch entschieden, zwei Wahlen für zwei verschiedene Ebenen durchzuführen. Für den Pastoralrat auf Sendungsraumebene sollen je zwei Vertreter aus allen zwölf Pfarreien gewählt werden – ein ordentliches und ein stellvertretendes Mitglied. Beide sind geborene Mitglieder der Gemeindeteams, um eine kontinuierliche Kommunikation zu gewährleisten. Der Pastoralrat lenkt den Fokus auf die Weiterentwicklung des Sendungsraums und beschäftigt sich mit den ,großen Frage‘“, so Andreas Süß.

Oberpfarrer Süß freut sich, dass sich für das neue Wahlkonzept engagierte Frauen und Männer zur Verfügung stellen: „Wichtig für diese Aufgabe ist es, Freude an strategischem Denken im Blick auf die Weitergabe des Glaubens zu haben und gerne zu kommunizieren, um zu vernetzen, Brücken zu bauen und um Verständnis für die anstehenden Herausforderungen zu werben. Im Kern steht die Arbeit mit einer gemeinsamen Vision für die Zukunft, die aus dem Hören auf Gott erwächst“, so der Geistliche. Stimmberechtigt ist jedes Gemeindemitglied ab 14 Jahren. Die Wahlen finden rund um die Gottesdienste in den zwölf Gemeinden statt.