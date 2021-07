Kindertheater in Neuss : Froschkönigin nimmt Kinder mit auf Fantasiereise

Neuss Die beliebte Kindertheater-Reihe „Samstags im Park“ hat wieder begonnen. Zum Auftakt kam die Schauspielerin Doris Friedmann als Froschkönigin. Das sind die weiteren Termine.

Der Name der beliebten Kindertheater-Veranstaltungsreihe hat sich nicht geändert, auch wenn sich der Veranstaltungsort verändert hat. Jetzt, zum Auftakt von „Samstags im Park“ kam Doris Friedmann als Froschkönigin. Die Schauspielerin und Musikerin wirkte wie eine Mischung aus Nina Hagen und Hella von Sinnen. Sie war neun Jahre lang Mitglied der Band „The Bombastics“, wurde in Bern geboren und wuchs in der Schweiz auf. Dort besuchte sie die Accademia Teatro Dimitri. Das muss man wissen, wenn man ihren Auftritt als Froschkönigin verstehen will. Doris Friedmann war so frei, sich immer wieder vom ursprünglichen Märchen zu lösen und sie kann sogar während des Spiels entscheiden, ob es die lange oder die Schlechtwetterversion werden soll. Requisiten braucht sie so gut wie gar nicht, sie steht mit ihrem tollen Kostüm als eine bizarre Märchenfigur im Mittelpunkt. Die Kinder erfuhren von ihrem „Riesenproblem“: Die Froschkönigin wollte wieder Prinzessin sein in einem rosa Kleid. Und sie schwärmte vom Prinzen Jörg, der sooo schön sei. Die Kinder wurden immer wieder mit eingebunden, mussten fehlende Wörter – zumeist Namen – nennen: Eine Art Aufmerksamkeitsübung. Und sie erlebten, wie die goldene Kugel in den Brunnen viel. Da es kaum Requisiten und gar kein Bühnenbild gab, war die Fantasie der Besucher gefordert. Was es allerdings schon gab: Ein Happy-end.