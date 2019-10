RLT Neuss : Kinderstück entführt in eine moderne Märchenwelt

Neuss Im RLT hat am Sonntag das Stück „In einem tiefen, dunklen Wald“ nach dem Buch von Paul Maar Premiere.

Zum ersten Mal inszeniert Dirk Schirdewahn an einem Landestheater. Als Regisseur arbeitet er fest am Staatstheater Wiesbaden, darf vertraglich aber einmal im Jahr „fremdgehen“ und hat sich aktuell für das RLT entschieden. Zum einen natürlich, weil er die neue Intendantin Caroline Stolz von früheren gemeinsamen Produktionen kennt, aber zum anderen auch, weil ihn das Stück interessiert. Der bekannte Kinderbuchautor Paul Maar, der auch das „Sams“ erschuf, hat „Im tiefen, dunklen Wald“ geschrieben. Und damit ein richtiges „Familienstück“ geschaffen, findet Schirdewahn, denn Eltern wie Kinder (ab sechs) würden gleichermaßen ihren Spaß an der Aufführung haben.

„Es ist ein temporeiches Stück“, sagt er, „und spielt in einer Märchenwelt.“ Vier Schauspieler stehen auf der Bühne, die von Nina Wronka geschaffen wurde. Und wenn Schirdewahn überhaupt etwas zu meckern hätte, dann nur dieses: „Dass wir das Bühnenbild auch für Abstecher kalkulieren mussten, ist für mich eine ganz neue Erfahrung.“ Ansonsten zeigt er sich nur begeistert: von den Darstellern Sarah Wissner, Laila Richter, Philippe Ledun und Rouven Stöhr, von den Werkstätten des RLT, wo im Sinne des Wortes die fantastischen Kostüme nach Wronkas Entwürfen entstehen, von der Musik Frank Rosenberger und vom Stück selbst. „Der Abschlusssong ist ein potenzieller Ohrwurm“, sagt er, „und auch wenn es für die Schauspieler anstrengend ist, weil sie sehr genau spielen müssen: Das Stück ist eine Superkomödie!“ Während Schirdewahn Team und Stück lobt, scheint sich vor dem geistigen Auge seiner Dramaturgin Eva Veiders gerade eine Probenszene abzuspielen, denn sie lacht laut auf und konstatiert vergnügt: „Das stimmt!“ Für sie ist die Geschichte von Paul Maar nicht nur „überraschend frisch und sehr modern geschrieben“, sondern zeige auch vielfältige Rollenbilder. Etwa eine Prinzessin, die „genau zeigt, wo es langgeht“. Genau genommen geht es in der Geschichte um zwei Prinzessinnen: die verwöhnte Henriette-Rosalinde-Audora, die an jedem ihrer Bewerber etwas auszusetzen hat, und Prinzessin Simplinella aus Kleinwinzlingen, die schon immer mal als Abenteurerin in die Welt ziehen wollte. Doch nichts läuft so richtig nach Plan, was auch mit einem müffelnden Untier zu tun, das gar kein richtiges Untier ist ...