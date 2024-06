1250 Euro für neue Bücher Kinderstiftung unterstützt Bücherei St. Quirin aus Neuss

Als am Donnerstag in der katholischen Bücherei St. Quirin das „Büchereilied“ angestimmt wurde, hatte das einen bestimmten Grund. Gesungen wurde es von 19 Kindern der Kita St. Quirin, die sich damit – gemeinsam mit dem Bücherei-Team – bei der Kinderstiftung „Lesen bildet“ bedanken wollten. Die Stiftung rund um ihren Gründer Heinz Mölder hat nämlich 125 neue Bücher gespendet, die nun Kindern ab dem dritten Lebensjahr zur Verfügung stehen sollen. Dazu gehören Bücherreihen über Vegetationszonen und Umwelt, aber auch Klassiker wie Sherlock Holmes und das magische Baumhaus. Und auch die Münsterschule profitiert von der Spende: In Kooperation mit der Bücherei St. Quirin kann sie eine Blockausleihe koordinieren. Dabei wird der Münsterschule für zwei Monate ein Teil der Bücher für ihre Schulbibliothek zur Verfügung gestellt. So soll bei den Kindern das Interesse am Buch entfacht werden.