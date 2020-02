Ausgelastete Kinderkliniken : Krankes Baby aus Essen bekam erst in Neuss einen Klinikplatz

Neuss Winter, Zeit der Infektionen: Gerade in den Kinderkliniken bedeutet das volle Auslastung. Eine Essener Familie erlebte mit ihrem kranken Kind eine Irrfahrt, bevor ihm in Neuss geholfen wurde.

Doch alle Bemühungen um ein Bettchen für das Kind in Essen oder Oberhausen blieben erfolglos. So schlug der Arzt den Weg in eine Notaufnahme vor. In einem Krankenhaus in Oberhausen wurde dann die Diagnose RSV bestätigt – doch einen Platz gab es wieder nicht. „Sie hat die ganz Zeit gehustet, geschrien und gebrochen. Und ich habe die Panik in ihren Augen gesehen, wenn sie keine Luft bekam. Sie konnte doch nicht wissen, was da mit ihr passiert“, erzählt die Mutter. Schließlich rief die Oberhausener Klinik im Lukaskrankenhaus an. Gegen Mitternacht in der Nacht zum Freitag erreichte der Krankenwagen die Kinderklinik, ein Zimmer war frei, wurde isoliert, und das Baby konnte versorgt werden – und schlafen. Und auch sie selbst habe sofort keine Angst mehr gehabt, berichtet ihre Mutter.