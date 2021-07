Kinderbauernhof in Neuss : Ziege und Schafe wegen Überflutungsgefahr in Sicherheit gebracht

Neuss Im Rhein-Kreis Neuss wird aktuell vor Hochwasser gewarnt. Der Kinderbauernhof gehört wegen seiner Lage zu den Gebieten, die zuerst und besonders betroffen sein könnten. Die ersten Tiere wurden bereits in Sicherheit gebracht.

Da die Gehege der Schafe und Ziegen am nächsten an der Erft liegen, wurden sie zuerst in Sicherheit gebracht: Für elf Schafe und fünf Ziegen ging es so am Donnerstagnachmittag nach Kapellen. Auch 22 Hühner und drei Pute werden kurzfristig umquartieren: Sie bleiben zwar auf dem Kinderbauernhof, werden dort aber in andere Gehege untergebracht.