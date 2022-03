Kita St. Pius in Neuss in Neuss : Experimente zur Bibelwoche „Schöpfung“

Mit Pfarrer Süß ließen die Kinder sogar einen Vulkan ausbrechen. Foto: woi

Neuss In vielen kirchlichen Einrichtungen bereiten sich die Kinder auf die Ostertage vor. In der Kita St. Pius gehörte dazu eine Projektwoche, mit vielen Experimenten zum Thema Schöpfung. So kam auch ein Vulkan auf den Esstisch.

Von Laura Wagener

Feuer, Wasser, Erde und Luft. Die Kinderbibelwoche in der Kindertageseinrichtung St. Pius stand ganz im Zeichen des Themas „Schöpfung“.

Um der Entstehung der Welt spielerisch etwas näher zu kommen, experimentierten die Kinder jeden Tag mit einem der vier Elemente. Los ging die Woche mit den Elementen Erde und Wasser und der Frage „Wie entsteht eigentlich Regen?“. Mit einem Topf, heißem Wasser und dem erzeugten Wasserdampf kamen die Kinder der Sache schnell auf die Spur. Die zusätzlich selbst gebastelten Quallen aus Pappe waren zwar nicht regenfest, fanden jedoch einen dekorativen Platz im Kita-Raum. Auch eine Mini-Kläranlage aus einer PET-Flasche entstand am Piuskirchplatz.

Nach einigen Experimenten am Mittwoch mit Luft, in denen bunte Windräder entstanden, folgte am Donnerstag das Wochen-Highlight: der Vulkan. Mit jeder Menge Erde, Steinen und Sand entstand auf dem Esstisch kurzerhand ein nahezu authentisch wirkender Vulkan – fanden zumindest die Kinder. Gemeinsam wurden Essig, Backpulver und rote Farbe verrührt und in den Krater gekippt. Und zack - eine Eruption, die die Kinder staunen ließ. Auch Gemeindereferentin Caja Steffen und Andreas Süß zeigten sich begeistert: „Man lernt ganz anders, wenn man etwas selbst macht. Das werden die Kinder nicht so schnell vergessen“, sagte der Pfarrer.

Den Abschluss der experimentellen Kinderbibel-Woche machte ein gemeinsames Lagerfeuer. Auf Gemeinschaftsgefühl und das Verständnis für die Entstehung auch von Lebensmitteln legt Süß Wert. „Es ist wichtig zu sehen, woher das Brot kommt.“