Kiki-Challenge in Neuss: Pflegekräfte des Johanna-Etienne-Krankenhauses tanzen den Viral-Hit nach

Neusser Pfleger tanzen in Krankenhaus zur „Kiki-Challenge“

Neuss Schon wieder landet das Neusser Johanna-Etienne-Krankenhaus mit einem Video einen Volltreffer im Netz. Dieses Mal tanzen zwei Pflegekräfte zur „Kiki-Challenge“, die Menschen weltweit nachmachen.

Im Krankenhaus ist den wenigsten Menschen zum Tanzen zumute. Ganz anders in Neuss: Zwei junge Pflegekräfte des Johanna-Etienne-Krankenhauses zeigen, wie man auch zwischen OP-Saal und Krankenstation die Hüften kreisen lässt. In einem Video, das das Krankenhaus am Donnerstag auf seiner Facebookseite veröffentlicht hat, machen die beiden Pfleger die „Kiki-Challenge“.