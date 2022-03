Ehrung im Rhein-Kreis Neuss : Angelika Ludwig als „Frau des Jahres“ ausgezeichnet

Sie ist Pfarrerin und mittlerweile selbst Feuerwehrfrau: Angelika Ludwig wurde jetzt vom Kreisdekanat der Katholischen Frauen Deutschlands (kfd) für ihre Verdienste gewürdigt.

Wer von den Gästen den Mut hatte, konnte an diesem Nachmittag einmal hoch hinaus, genau 30 Meter hoch – und das mit der Drehleiter der Neusser Feuerwehr . Anlass war eine Ehrung, denn Angelika Ludwig, hauptberuflich Pfarrerin im Lukaskrankenhaus, daneben aber Fachberaterin Seelsorge bei der Feuerwehr und mittlerweile selbst Feuerwehrfrau, wurde vom Kreisdekanat der Katholischen Frauen Deutschlands (kfd) zur „Frau des Jahres 2022“ gekürt. Vertreterinnen der kfd, darunter die Vorsitzende Petra Indenhuck, kamen denn auch mit Blumenstrauß dorthin, wo sich Ludwig einfach wohl fühlt, zur Neusser Feuerwache am Hammfelddamm. Dort ist auch „ihr“ Löschzug mit der Nummer 11 stationiert.

Als eine „verdiente Persönlichkeit“ bezeichnete Magda Hoer von der kfd die Ausgezeichnete – und als „besonderen Menschen“, und ergänzt: „Pfarrerin Ludwig lebt auf ihre eigene unaufgeregte Art christliche Werte, was sie in hohem Maße auszeichnet.“ Überrascht und sehr erfreut zeigte sich Ludwig angesichts der unerwarteten Auszeichnung, bei der auch einige Feuerwehrleute, darunter der Chef der Neusser Wehr, Joachim Elblinger, dabei waren.

Seit 2009 schon ist die 58-Jährige seelsorgerisch bei der Feuerwehr im Einsatz. „Nach einigen Jahren hat mich der Löschzugführer Peer Schmitz angesprochen und gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, auch als Feuerwehrfrau aktiv zu werden“, erzählt Ludwig. Und so absolvierte sie erst einmal den ersten Grundkurs. Dem folgten die drei erforderlichen weiteren, und seit 2018 ist sie „ganz offiziell“ Mitglied des Löschzugs Stadtmitte. „Das macht mir wirklich Spaß, weil einfach die Kameradschaft hier so großartig ist“, sagt sie voller Überzeugung. Und sie liebt dabei die praktischen Tätigkeiten, die mitunter körperlich schon ganz schön anstrengend sein könnten. „Jeder kann hier als Seiteneinsteiger mitmachen, und das macht ja auch die Vielfalt aus“, so Ludwig. Bei Bergungsarbeiten nach Unfällen oder Wohnungsaufbrüchen war sie dabei, aber auch im Team, das sozusagen „Stallwache“ hat, wenn der hauptamtliche Löschzug der Neusser Feuerwehr zu einem Einsatz muss.