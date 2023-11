Leerstand und Zweckentfremdung Keine Wohnraumschutzsatzung für Neuss

Bei dem Leerstand in Neuss handele es sich vor allem um sanierungsbedürftige Wohnungen, erklärte Sozialamtsleiterin Stefanie Staar. Auch auf Airbnb-Seiten habe eine Überprüfung durch die Verwaltung nur wenige Angebote in Neuss ergeben. Das spricht laut der Sozialamtsleiterin gegen eine solche Satzung. Es gebe keine belastbaren Zahlen zum Leerstand in Neuss, berichtete der Abteilungsleiter der Fachstelle Wohnen, da diese nicht gemeldet werden müssten. Die vorliegenden Zahlen basieren auf dem Zensus oder auf einem Gutachten, welches das Land NRW im Jahr 2020 in Auftrag gegeben habe. Demnach gebe es in Neuss eine Leerstandsquote von zwei bis drei Prozent. Bei einer Gesamtzahl von 396 Kommunen ist das Platz 27.