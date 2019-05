Keine Polizei-Anzeige in Neuss : Kind soll auf Schulweg angesprochen worden sein

Keine Polizei-Anzeige in Neuss

Neuss In Neuss-Holzheim soll ein Kind auf dem Schulweg aufgefordert worden sein, in ein Auto einzusteigen. Der Polizei ist kein Fall bekannt.

Derzeit kursiert das Gerücht, dass ein Kind in Holzheim von einem Unbekannten auf dem Schulweg angesprochen und aufgefordert worden sein soll, in ein Auto einzusteigen. Vorher sei das gleiche schon mal in Hemmerden passiert.