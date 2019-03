Kaugummi-Automaten in Neuss : Kindheitserinnerung im Handumdrehen

Längst vergessen: Der Kaugummi-Automat an der Steubenstraße hat schon bessere Zeiten erlebt. Foto: Simon Janßen

Neuss Münze rein, Drehbewegung – und schon plumpst Kaugummi oder Spielzeug in den kleinen Schacht. Die Automaten verbinden viele Menschen mit süßen Kindheits-Momenten. Auch in Neuss gibt es sie noch. Aber man muss gut suchen.

Immer wenn es nach Neuss geht, dann wissen die Außendienstmitarbeiter der Orix Vertriebs GmbH, dass die Arbeit schnell erledigt sein wird. Denn der Automaten-Aufsteller mit Sitz in der bayerischen 5000-Einwohner-Gemeinde Piding betreut nur noch ein einziges Objekt in der weit entfernten Quirinus-Stadt. Einsam und verträumt hängt der klassisch-rote Kaugummi-Automat am Weißenberger Weg. Hinter der Wand befand sich einst die spanische Gaststätte „Aqui Espana“. Die Küche ist längst kalt. Was blieb, ist der kultige Kaugummi-Automat an der Außenwand, an dem drei verschiedene Sorten angeboten werden: kugelrundes Bubble-Gum (10 Cent), saure Wassermelone (20 Cent) und ein sogenanntes Fox-Box-Kaugummi (50 Cent).

Automaten wie jenen am Weißenberger Weg gibt es in Neuss nicht mehr viele. Dabei weckt das Suchen nach der passenden Münze, das Einlegen in den Schlitz und das knarzende Drehen am Schalter bei vielen Menschen Erinnerungen an süße Momente in der Kindheit. Wie viele Automaten auf Neusser Stadtgebiet existieren, ist schwer zu beziffern, da eine Aufstellung bei der Stadt nicht genehmigt werden muss.

Schritt 1: Münze vorsichtig in den Schlitz legen. Foto: Simon Janßen

Info Eine rein mechanische Konstruktion Zeit Die Automaten kamen in der Nachkriegszeit mit den Kaugummis nach Deutschland. Anzahl Der Verband Automaten-Fachaufsteller schätzt die Anzahl der in Deutschland aufgestellten Automaten auf 500.000 bis 800.000 (Stand 2017). Technik Der typische Kaugummiautomat ist eine rein mechanische Konstruktion.

Der Automat in der verlassenen Ecke am Weißenberger Weg hängt dort bereits seit 20 Jahren. Außer der Füllware hat sich seitdem nichts geändert. „Alle drei Monate gibt es neue Ware“, sagt Hannes Viehhauser, Geschäftsführer bei der Orix Vertriebs GmbH. Angesprochen auf die Lukrativität des Kaugummi-Automaten-Geschäftes und auf die Frage, ob die Branche mittlerweile nicht eher museumsreif ist, muss Viehhauser schmunzeln: „Kinder sind immer noch dieselben“, sagt er. Nur die Ansprüche seien im Laufe der Jahre gestiegen, darum gelte es, das Angebot in dem dreiteiligen Automaten stets aktuell zu halten.

Schritt 2: Den Schalter im Uhrzeigersinn drehen. Foto: Simon Janßen

Doch längst nicht jeder Kaugummi-Spender in Neuss ist derart gepflegt. Ein Gegenbeispiel ist das Objekt an der Steubenstraße. Auf einer kleinen vermüllten Zwischenfläche neben einer Tankstelle, fristet – ein wenig verdeckt von Plakaten – ein verrosteter Automat ein trauriges Dasein. Die dunkelblaue Farbe blättert ab, die kleinen Metall-Luken sind teilweise beschädigt.

Schritt 3: Die kleine Plastikkugel aus dem Schacht entnehmen. Foto: Simon Janßen