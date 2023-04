Kaufhof in Neuss Als der Kaufhof noch 600 Jobs bot

In der Galeria Kaufhof hat der Ausverkauf begonnen. Am 30. Juni ist Schluss in dem Konsumtempel an der Niederstraße, mit dem bei seiner Eröffnung am 28. Oktober 1976 viele Erwartungen verbunden wurden. „Mit dem Kaufhof kann der augenblickliche Kaufkraft-Abfluss aus Neuss gebremst und der Kaufkraft-Zufluss aus dem Einzugsgebiet erhöht werden“, prophezeite Sil van Kassow, der damals für 13 Filialen in NRW verantwortlich war. Diese Rechnung ging lange auf, jetzt muss befürchtet werden, dass der Kaufkraftindex zurückgehen könnte