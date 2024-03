Katholische Kirche in Neuss Verwaltung wird auf dem Weg zur pastoralen Einheit umgebaut

Selbstbewusst stellt Oberpfarrer Andreas Süß klar: „Wir leisten Pionierarbeit.“ Denn der Umbau der Verwaltung des katholischen Sendungsraums Kostenpflichtiger Inhalt Neuss, zu dem aktuell zwölf Gemeinden in drei Seelsorgebereichen gehören, hat schon begonnen. Kein Wunder, soll doch bis 2030 in Neuss eine pastorale Einheit mit 20 Gemeinden in fünf Seelsorgebereichen zusammenfinden. Das gelingt nur auf der Basis einer gut strukturierten und vernetzten Verwaltung, die Süß als leitendem Pfarrer und seinem Pastoralteam Zeit für ihre eigentliche Kernaufgabe verschafft: die Seelsorge.