Katholische Kirche Neuss Mitte : Jugendheim am Frings-Haus wird für Kindergartenzwecke umgebaut

Jugendheim am Frings-Haus wird für Kindergartenzwecke umgebaut

Das Kardinal-Frings-Haus am Münsterplatz wird in Teilen umgebaut. Davon profitiert der Kindergarten St. Quirin. Foto: Andreas Buchbauer

Neuss Alle „Bewohner“ sind raus, die Vorarbeiten haben bereits begonnen und ab dem 2. März geht es richtig los: Das Jugendheim am Kardinal-Frings-Haus wird umgebaut und umfassend saniert.

Hauptgrund für den Umbau ist der hinter dem Jugendheim liegende Kindergarten St. Quirin. „Für die Betreuung der Kinder unter drei Jahren fehlen dem Kindergarten Räume“, erklärt Oberpfarrer Guido Assmann. Der zunächst angedachte Anbau kam nicht in Frage, daher sei die Idee entstanden, einen Teil der Räume des Jugendheims für den Kindergarten umzubauen und in dem Zuge das gesamte Gebäude zu sanieren. Das wird nun in die Tat umgesetzt.