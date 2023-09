Auftakt des Lesefestivals Karten für „Neuss liest“ innerhalb weniger Stunden ausverkauft

„Mit Frau Heidenreich hat die Stadtbibliothek in diesem Jahr eine Autorin für ihr alljährliches Lesefest „Neuss liest“ gewonnen, die nicht nur ein breites literarisches Spektrum abdeckt, sondern durch Hörfunk und Fernsehen vielen bekannt ist.“ So beschränkte sich die Nachfrage nicht nur auf die Quirinusstadt. Weit über die Neusser Stadtgrenzen hinaus habe es im Vorfeld telefonische und elektronische Anfrage gegeben. In den vergangenen vier Wochen wurden dann alle Anfragenden auf den Vorverkaufsstart in der „Happy Hour“ von 21 bis 22 Uhr im Rahmen der Neusser Kulturnacht in der Stadtbibliothek hingewiesen. „Die 100 Tickets waren sehr schnell an diesem Abend ausverkauft“, heißt es von Seiten der Stadtbibliothek. Darüber hinaus stehen wie auch in den Vorjahren 50 Plätze für die Mitwirkenden aus 23 (Kultur-)Einrichtungen und Vereinen, die die Veranstaltungen und Kaffeepausenlesungen im Rahmen des vierwöchigen Lesefestes mitgestalten sowie für die Mitglieder des Kulturausschusses und des Fördervereins „Pro Stadtbibliothek Neuss“ zur Verfügung.