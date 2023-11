Karnevalsclub in Neuss 7 x 11 Jahre: So feierte der NCC Fidelitas sein Jubiläum

Auch neu war in diesem Jahr unter anderem das Bühnenbild, welches unter dem Motto „In den Farben getrennt, in der Sache vereint“ stand. Sowohl das Neusser Stadtwappen als auch die Logos aller Karnevalsgesellschaften machten das diesjährige Bühnenbild zu einem ganz besonderen. „Ich freue mich sehr, dass heute Abend so viele gekommen sind, um mit uns diesen besonderen Abend zu feiern“, erklärte der Vorsitzende des Vereins Marcus Weber. Mit dabei an diesem Abend natürlich auch das Neusser Prinzenpaar Sebastian I. mit seiner Novesia Kira I., die am Abend zuvor von Bürgermeister Reiner Breuer und dem Präsidenten des Karnevalsausschusses Andreas Picker im Zeughaus in Neuss zum neuen Prinzenpaar der Session 2023/2024 proklamiert wurden.