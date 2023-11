Karnevalsauftakt in Neuss Breiter Start in eine sehr kurze Session

Andreas Stuhlmüller, Oberboss der Karnevalsgesellschaft „Blaue Funken“, hat am Wochenende einen persönlichen Countdown gestartet und allen Freunden vorgerechnet: Noch 99 Tage bis zum Schlusspunkt der fünften Jahreszeit, dem Kappessonntag am 11. Februar. Es ist also eine sehr kurze Session, die am Elften im Elften mit dem Hoppeditzerwachen beginnt. Und es ist – zumindest in Neuss – eine, in der es mehr Veranstaltungen zum Sessionsstart (nämlich sechs) als Prunksitzungen gibt (nämlich fünf).