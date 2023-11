Sessionseröffnung am Elften im Elften In Neuss ist der Hoppeditz erwacht

„Ich bin in den letzten fünf Monaten um acht Jahre gealtert“, begrüßte der neue Prinz die Besucher. „Ich wusste gar nicht, dass es so viel zu organisieren und zu erledigen gibt, bevor man Prinz werden kann“, witzelte der 33-Jährige sichtlich gestresst. „Nun ist es aber endlich soweit, die neue Session kann endlich starten und meine Novesia und ich freuen uns unfassbar auf die kommenden Wochen und Monate. Wir haben so lange darauf gewartet und jetzt geht unser großer Wunsch endlich in Erfüllung“, so die Begrüßung des neuen Prinzen. „Traditionsgemäß möchte ich auch in dieser Session wieder Spenden sammeln. Ich habe mich für zwei gute Zwecke entschieden: Das Kinder- und Jugendhospiz in Kaarst und das Depressionscafé in Neuss“, erklärte die neue Prinzessin zu ihrer Amtseinführung und hofft auf die Unterstützung ihres Volkes.