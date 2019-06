Reiner Franzen aus Neuss : Trauer um Mr. Karneval

Für Reiner Franzen war die Karnevalsbühne eine echte Heimat, vor allem im Kreis „seiner“ Gesellschaft „Blau Rot Gold“. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Reiner Franzen war als Vize-Präsident des Karnevalsausschusses Bindeglied zwischen dem Dachverband und den Vereinen. Dort schätzte man ihn als einen der ihren, denn Franzen war selbst Redner, Zugleiter und Vorsitzender.

Von Christoph Kleinau

Bei ihm war niemand eine Nummer. Wenn Reiner Franzen als Moderator einen Karnevalskünstler ankündigte, dann beließ es der Mann mit dem Mikrofon nie bei der Namensnennung, sondern flocht gerne in seine Begrüßung eine Anekdote ein, eine kleine Besonderheit, einen Witz. Denn er wollte jedem Interpreten gerecht werden. Franzen konnte das, denn er kannte alle – und alle kannten ihn und fühlten sich wohl in der Gegenwart dieses humorvollen wie zugewandten Karnevalisten. In mehr als 50 Jahren auf, vor und hinter der Bühne war Franzen im heimischen Karneval so zu einer Größe geworden.

Im Alltag war Franzen Wirt und Inhaber eines Veranstaltungs-Service. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Mit Umsicht hatte sich Franzen schon daran gemacht, Aufgaben abzugeben, Nachfolger aufzubauen. Aber all seine Pläne dazu wurden jetzt durchkreuzt. Reiner Franzen starb am vergangenen Freitagabend unerwartet im Alter von nur 59 Jahren. Und die Kommentare in den sozialen Medien machen seitdem deutlich, wie sehr die Brauchtumsfreunde diese traurige Nachricht berührt. „Er war ein Vorbild und hat mit seiner Menschlichkeit den Rheinischen Karneval geprägt“, schreibt etwa Rosita Karotzki („Ne kölsche Nachtigall“). Und wie sie empfinden viele.

Mit Jakob Beyen (r.) bildete Reiner Franzen seit 2008 die Doppelspitze des Karnevals-Ausschusses. Dem Dachverband gehören inzwischen 22 Gesellschaften an. Foto: Andreas Gruhn

Info Im Geburtsort will Franzen begraben sein Name Reiner Franzen Geburtsort Büttgen. Dort will er auch begraben sein. Beruf Der Metzgermeister führte zuletzt einen Veranstaltungs-Service und war Gastronom im Thomas-Morus-Haus, Adolfstraße.

Für Jakob Beyen, den Präsidenten des Neusser Karnevalsausschusses (KA), war Franzen „mehr als ein Freund“. Beide hatten seit 2008 großen Anteil daran, den Karneval in Neuss zu einer Marke zu formen. Beyen schrieb die Abläufe, Vize-Präsident Franzen moderierte, Beyen pflegte Kontakte und Sponsoren, Franzen die Seele des Karnevals und die inzwischen 22 Gesellschaften unter dem Dach des KA. Vor allem die kleineren Gesellschaften hätten Franzen damals lieber als Nummer eins im KA gesehen, Franzen wollte das nicht. Er stellte sich zwar der Kampfkandidatur gegen den Banker Beyen – war aber am Ende ein wirklich glücklicher Verlierer.

Franzen war Karnevalist durch und durch, und dabei besonders ein Freund der geschliffenen Rede, der Parodie. Dass viele Gesellschaften auch in Neuss glaubten, nur mit Stars noch die Säle im Sitzungskarneval füllen zu können, tat er als „Wettrüsten“ ab, dem er sich entzog. Er setzte Lokalkolorit dagegen, wurde deshalb Mitbegründer des Künstlerstammtisches „Kappesköpp“ in Neuss und konnte auch vom Pfarrkarneval schwärmen. Und dass immer mehr Jecke lieber auf den Tischen tanzen, als Rednern zuhören zu wollen, fasste er als Herausforderung für sich als Moderator auf – dem Redner in der Bütt zu seinem Recht zu verhelfen.

Denn auch diese Rolle kannte Franzen aus eigener Erfahrung, seit er 1968 bei der KaJuJa-Sitzung als Redner auftrat – lange bevor er die Figur des „Kappes Tünn“ kreierte und als „Bur us Nüss“ etwa in der RTL-Fernsehsitzung auftrat.