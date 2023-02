Eine Zahl ist im Vergleich zu 2020 gestiegen Kappessonntag im Rhein-Kreis Neuss - Polizei muss 20 Mal eingreifen

Bis sechs Uhr früh am Rosenmontagmorgen hat die Polizei das karnevalistische Treiben im Anschluss an den Kappeszug beobachtet, dann wurde Bilanz gezogen. Ergebnis: Der insgesamt friedliche Eindruck, den die Ordnungshüter bis Sonntagabend gewonnen hatten, musste nicht revidiert werden. Ein karnevalsfremdes Delikt kam allerdings noch hinzu: So nutzten Einbrecher die Gunst der Stunde, um während der Abwesenheit der Bewohner einzusteigen. Fünf solcher Einbrüche wurden registriert, wobei die Ganoven drei Mal an Sicherungseinrichtungen scheiterten.