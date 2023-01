Kappessonntagszug in Neuss Polizei rüstet sich für Karneval

Rund 100.000 Besucher verfolgten den Kappessonntagszug in der Neusser Innenstadt im Jahr 2019. Auch wenn die bislang letzte Auflage – danach wurde der Umzug entweder sturm- oder coronabedingt abgesagt – weitestgehend friedlich verlief, kam es im Anschluss zu unschönen Szenen auf dem Markt. Auslöser waren zwei streitende Personen, die von der Polizei getrennt und in Gewahrsam genommen wurden. Danach mischten sich jedoch immer mehr Unbeteiligte in die Angelegenheit ein, woraufhin die Lage eskalierte. Die Bilanz: zehn vorläufige Festnahmen, 55 Platzverweise und eine leicht verletzte Polizistin. Dass die Sicherheitsfrage eine gemeinschaftliche Aufgabe ist, konnte man daran erkennen, dass Rettungskräfte die Polizei zwischenzeitlich bis zum Eintreffen weiterer Einsatzkräfte unterstützten.