Karneval in Neuss : Blaue Funken planen Session mit neuem Kinderprinzenpaar

Marie Müller und Max Thiele sind das neue Kinderprinzenpaar 2021/22 der Blauen Fünkchen. Foto: Blaue Funken

Neuss Obwohl das letzte Kinderprinzenpaar keinen Kappessontagszug live miterlebt hat, wird es in die jüngere Vereinsgeschichte der Blauen Funken eingehen. Die hoffen auf eine halbwegs normale Session und haben bereits die ersten Termine angesetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Wann wird man zu alt, um Kinderprinzenpaar zu sein? Lea Wallraff hat diese Frage für sich entschieden. Sie will mit inzwischen 14 Jahren in die Novesia-Garde der „Blauen Funken“ aufrücken, berichtet der Vereinsvorsitzende Andreas Stuhlmüller. Und da sei man für das Kinderprinzenpaar „viel zu groß“.

So wird Lea Wallraff mit ihrem Kinderprinz Phil Müskes (10) in die jüngere Vereinsgeschichte als das Kinderprinzenpaar der „Blauen Fünkchen“ eingehen, das keinen Kappessontagszug auf einem der Gesellschaftswagen miterlebt hat. Denn mit Marie Müller und Max Thiele hat die größte Neusser Karnevalsgesellschaft jetzt ein neues Kinderprinzenpaar ernannt, dem auch die Zeit wegzulaufen droht. Max Thiele ist nämlich „schon“ 14 Jahre alt und hätte eigentlich im vergangenen Jahr Kinderprinz werden wollen. Doch der Verein entschied damals, dem noch (und seit 2019) amtierenden Paar eine zweite Chance auf ein Sessionsfinale am Kappessonntag zu eröffnen.

Mit dieser Personalentscheidung senden die Funken aber auch ein Zeichen der Hoffnung. „Wir sind sehr optimistisch, dass wir in der nächsten Session normal feiern können“, sagt der Vorsitzende. Darauf bereitet sich die Gesellschaft derzeit mit zwei Zielen vor. Erstens: Die Planungen müssen in zwei Monaten abgeschlossen sein. „Danach kann es nur noch um Details gehen“, sagt Stuhlmüller. Zweitens: Nachdem das närrische Jubiläum „6x11“ Jahre 2020 nicht so gefeiert werden konnte wie gedacht, wollen die Funken jetzt nachlegen.

Die Power dazu haben sie. „Die Nichtsession ist besser gelaufen als gedacht“, sagt Stuhlmüller, der von einem „Riesenzuwachs“ an neuen Mitgliedern in der Pandemie spricht. Das erklärt er nicht zuletzt mit den vielen Aktivitäten des Vereins, um „sichtbar“ zu bleiben. Vor allem die regelmäßigen Berichte und Interviews im „Funken-TV“ auf Facebook hätten dazu beigetragen, die Mitglieder zu erreichen.

Für die Session hat der Vorstand jetzt die ersten Termine benannt: Schinkenessen der Senatoren am 23. Oktober, Hoppeditzerwachen am 13. November - und die Proklamation des Kinderprinzenpaares am 20. November.